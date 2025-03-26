Эвакуация под огнём: Активисты Народного фронта попали под обстрел ВСУ при спасении пенсионеров из Суджи

Волонтёры из Народного фронта попали под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время эвакуации из Суджи двух пенсионеров. Пожилые люди не могли передвигаться самостоятельно, сообщили члены движения.

«По одному из адресов жила бабушка без возможности самостоятельно передвигаться, её перемещали в безопасную зону на носилках. Ещё одним спасённым стал пенсионер на инвалидной коляске. На выезде из Суджи разбросаны «лепестки» [мины] и разбиты мосты. Эвакуационная группа была вынуждена выводить людей пешком. В это время начался обстрел ВСУ», — приводит ТАСС слова представителя организации.

По данным агентства, затем ВСУ начали применять разведывательные дроны. Во время атаки волонтёры прятали инвалидов под навесами. Активисты сопроводили пожилых людей в безопасное место за городом, а затем доставили их на транспорте в больницу. Также в организации описали историю Валерия Прихотько, эвакуированного вместе с бабушкой и дедушкой. Украинские военные выгнали членов семьи из собственного дома, и они были вынуждены жить в пристройке без воды, газа и света. Во время эвакуации колонна попала под обстрел, в результате которого Валерий получил осколочные ранения головы, плеча и руки.

«Хорошо, что у нас было много разных заготовок. С голоду не умерли. Мы были очень рады, когда наших солдат увидели. Ребята мимо нас проезжали, руками нам махали. Они и помогли нам эвакуироваться. Однако в процессе мы попали под обстрел. Я получил небольшое ранение. Сейчас в ПВР у нас с бабушкой и дедушкой настрой хороший. Тут и покормят, и связь с телевидением есть», — пояснил эвакуированный житель Суджи.

Представители Народного фронта дополнили, что жителей из опасных районов курского города привозят в ПВР, где организовано питание, есть связь и тепло, а также поступает гуманитарная помощь.