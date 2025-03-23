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Регион
23 марта, 07:45

«Приказ задвухсотить»: ВСУ устраивали показательные расстрелы мирных граждан в Судже

СК: Жители Суджи сообщили о мародёрстве ВСУ, поджогах домов и расстрелах горожан

Российские следователи опрашивают жителей освобождённой Суджи Курской области, которые пережили зверства военных ВСУ во время вражеской оккупации. Кадры свидетельских показаний публикует в своём телеграм-канале СК РФ.

Пострадавшие в Судже говорят со следователями РФ. Видео © Telegram / Следком

«В рамках расследования уголовного дела военные следователи работают с пострадавшими из города Суджи Курской области. Сейчас эвакуированные мирные жители находятся в пунктах временного размещения. С их участием проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств о преступлениях ВФУ», — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Пострадавшие жители рассказали, что в январе — феврале 2025 года в Судже украинские военнослужащие занимались мародёрством, совершали поджоги домов, в которых прятались горожане. При этом боевики ВСУ целенаправленно обстреляли жилые здания при отступлении. В результате некоторые постройки были полностью разрушены. По словам жителей, украинские солдаты никому не давали покидать подвалы, а ночами устраивали расстрелы, пик жестокости пришёлся на период, когда ВСУ почувствовали своё поражение.

«Были два командира у нас там [украинских]. Один другому сказал, что дан приказ задвухсотить [мирное население], чтобы балласта не было», — поделилась со следователями одна из пострадавших в Судже.

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Ранее жительница освобождённой слободы Гончаровка курского Суджанского района Евгения Марченко рассказала, что её соседка в одночасье лишилась дочери и зятя после украинского прилёта в их дом, ВСУ били по мирным домам при отступлении. Похоронить погибших матери пришлось в картонных коробках прямо в огороде.

Обложка ©

Telegram / Следком

Татьяна Миссуми
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