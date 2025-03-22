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Регион
22 марта, 11:26

Убитую бойцами ВСУ семью из Суджи хоронили в коробках из-под игрушек в огороде

Жительница Суджи Марченко: Погибших от снаряда ВСУ соседей хоронили в огороде

Жительница освобождённой слободы Гончаровка курского Суджанского района Евгения Марченко рассказала, что её соседка в одночасье лишилась дочери и зятя после украинского прилёта в их дом, ВСУ били по мирным домам при отступлении. Похоронить погибших матери пришлось в картонных коробках.

«Прилёт был, прилёт, и прямо в дом. И они, буквально сгорел дом за пол часа. В доме были дочка и зять, а она (соседка — прим. Life.ru) спала в соседнем, там есть дом ещё один. Прибегает ко мне утром, кричит, Женя, Женя, мои дети погорели, мы бегом туда, к ней, там ничего уже нельзя было сделать»,рассказала Марченко в беседе с РИА «Новости».

Она добавила, что вместе с соседкой искала кости погибших на пепелище, выгорело абсолютно всё. Марченко принесла коробки из-под игрушек, и останки сложили в них: «отдельно её, отдельно его косточки». Могилу пришлось выкопать прямо на огороде, продолжила женщина. У сгоревшей семейной пары остались дети.

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Ранее Life.ru писал, что бойцы ВСУ убили ехавшего на велосипеде жителя села Заолешенки под Суджей. Также жительница села Казачья Локня Суджанского района сообщила следователям о пытках и убийстве российского военнослужащего 21 августа 2024 года бойцами Вооружённых сил Украины. СК начал расследование.

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Татьяна Миссуми
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