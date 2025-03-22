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Регион
22 марта, 09:12

Бойцы ВСУ убили велосипедиста и запытали до смерти российского военного под Суджей

СК: Бойцы ВСУ убили ехавшего на велосипеде жителя села Заолешенки под Суджей

В рамках следственных действий сотрудники СК РФ провели опрос жителей Суджанского района Курской области, которые рассказали о беспощадных действиях украинских военных в регионе. О ходе расследования рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Кадры опроса жителей Суджанского района. Видео © Telegram / Следком

Один из местных жителей сообщил, что в августе 2024 года в селе Заолешенка Суджанского района на глазах у односельчан украинскими военными был убит велосипедист, который просто ехал по улице.

Жительница села Казачья Локня Суджанского района сообщила следователям о пытках и убийстве российского военнослужащего 21 августа 2024 года бойцами Вооружённых сил Украины. Также, по данным следствия, 7 августа прошлого года в том же селе был смертельно ранен муж местной жительницы, направлявшийся в магазин. Кроме того, по словам беженцев, в результате обстрела частного дома в Судже 19 января погибла женщина.

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Ранее сообщалось, что наёмника ВСУ из «Грузинского национального легиона»* заочно приговорили в России к лишения свободы на четверть века. Гражданин Грузии участвовал во вторжении сил ВСУ в Курскую область.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Freepik

Ольга Сливченко
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