Пострадают семьи: ВСУ угрозами пытаются удержать солдат от бегства из-под Суджи
Командование ВСУ угрожает репрессиями своим солдатам за отступление из-под Суджи
На Украине запретили мобилизованным солдатам, которые находятся на Суджанском направлении, отступать в Сумскую область. Такое распоряжение дало командование ВСУ, сообщили ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Оставшимся в суджанском приграничье насильно мобилизованным в ВСУ из 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад командование запретило отступать в Сумскую область», — сказал собеседник агентства.
По словам инсайдера, украинским бойцам угрожают не только заградительным огнём, но и репрессиями против родных солдат ВСУ.
Ранее Life.ru рассказал, что над Сумской областью был сбит американский самолёт ракетой С-400. При этом ВСУ уже потеряли под Курском свыше 69 тысяч военнослужащих. Это в 14 раз больше, чем численность населения Суджи. Противник утратил 400 танков, 322 боевые машины пехоты, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и 7 MLRS американского производства.
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