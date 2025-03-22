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Регион
22 марта, 08:28

Пострадают семьи: ВСУ угрозами пытаются удержать солдат от бегства из-под Суджи

Командование ВСУ угрожает репрессиями своим солдатам за отступление из-под Суджи

На Украине запретили мобилизованным солдатам, которые находятся на Суджанском направлении, отступать в Сумскую область. Такое распоряжение дало командование ВСУ, сообщили ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Оставшимся в суджанском приграничье насильно мобилизованным в ВСУ из 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад командование запретило отступать в Сумскую область», — сказал собеседник агентства.

По словам инсайдера, украинским бойцам угрожают не только заградительным огнём, но и репрессиями против родных солдат ВСУ.

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Ранее Life.ru рассказал, что над Сумской областью был сбит американский самолёт ракетой С-400. При этом ВСУ уже потеряли под Курском свыше 69 тысяч военнослужащих. Это в 14 раз больше, чем численность населения Суджи. Противник утратил 400 танков, 322 боевые машины пехоты, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и 7 MLRS американского производства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Афонина
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