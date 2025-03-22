Пострадают семьи: ВСУ угрозами пытаются удержать солдат от бегства из-под Суджи

На Украине запретили мобилизованным солдатам, которые находятся на Суджанском направлении, отступать в Сумскую область. Такое распоряжение дало командование ВСУ, сообщили ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Оставшимся в суджанском приграничье насильно мобилизованным в ВСУ из 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад командование запретило отступать в Сумскую область», — сказал собеседник агентства.

По словам инсайдера, украинским бойцам угрожают не только заградительным огнём, но и репрессиями против родных солдат ВСУ.