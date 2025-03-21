Россия может быстро восстановить газоизмерительную станцию «Суджа» после атаки ВСУ. Об этом сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что это осуществимо с технической точки зрения, так как станция не генерировала давление в газопроводе, а лишь регистрировала характеристики газа.

Специалист отметил, что для восстановления функционирования станции требуется лишь отремонтировать линейную часть газопровода. Тем не менее, по мнению Юшкова, Украина проявляет нежелание к сотрудничеству в этом направлении, отправляя Словакии сигналы о бесполезности попыток оказать давление на Киев. Это, по его словам, существенно затрудняет возможности восстановления транзита.