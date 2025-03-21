«Довольно оперативно»: Стало известно, можно ли восстановить станцию «Суджа» после атаки ВСУ
Аналитик Юшков: Россия быстро восстановит станцию «Суджа» после атаки ВСУ
Россия может быстро восстановить газоизмерительную станцию «Суджа» после атаки ВСУ. Об этом сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что это осуществимо с технической точки зрения, так как станция не генерировала давление в газопроводе, а лишь регистрировала характеристики газа.
«Россия может довольно оперативно её восстановить, тем более что газоизмерительная станция «Суджа» не создавала давление в трубе. Она именно газоизмерительная была, она засекала параметры газа, то есть какая калорийность, какой объём точно заходит на Украину и другие характеристики», — пояснил Юшков в беседе NEWS.ru.
Специалист отметил, что для восстановления функционирования станции требуется лишь отремонтировать линейную часть газопровода. Тем не менее, по мнению Юшкова, Украина проявляет нежелание к сотрудничеству в этом направлении, отправляя Словакии сигналы о бесполезности попыток оказать давление на Киев. Это, по его словам, существенно затрудняет возможности восстановления транзита.
Напомним, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа». Там вспыхнул пожар. Удар по ГИС произошёл на фоне договора о временном прекращении атак на энергетические объекты, хотя Владимир Зеленский заявил, что не считает это соглашение действительным. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
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