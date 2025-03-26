СК РФ сообщил о новых фактах, связанных с убийствами мирных жителей, совершёнными украинскими солдатами под Суджей. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На основании свидетельств местных жителей удалось установить, что в период с августа по сентябрь 2024 года в селе Казачья Локня бойцы ВСУ, незаконно вторгшиеся на российскую территорию, убили как минимум двоих гражданских лиц, которые находились в своих домах.