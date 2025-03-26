СК выявил новые факты убийств бойцами ВСУ жителей Суджанского района
СК РФ сообщил о новых фактах, связанных с убийствами мирных жителей, совершёнными украинскими солдатами под Суджей. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
На основании свидетельств местных жителей удалось установить, что в период с августа по сентябрь 2024 года в селе Казачья Локня бойцы ВСУ, незаконно вторгшиеся на российскую территорию, убили как минимум двоих гражданских лиц, которые находились в своих домах.
Также в сёлах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье украинские военные занимались актами мародерства, целенаправленно обстреливали улицы из миномётов, размещали свою технику в жилых секторах и умышленно поджигали дома местных жителей. В связи с установленными обстоятельствами Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205 и частью 3 статьи 356.1 Уголовного кодекса РФ, касающимся террористических актов и мародёрства.
О зверствах ВСУ в Курской области сообщалось неоднократно. Накануне в ходе эвакуации гражданских лиц из ранее оккупированного Суджанского района Курской области были обнаружены девять тел мирных жителей. Ранее в освобождённом курском селе Черкасское Поречное российские бойцы нашли в разрушенной боевиками ВСУ церкви тела мирных жителей с признаками насильственной смерти, большинство из них пенсионеры. Доказательства зверств украинских солдат всплывают регулярно. Все причастные ответят за злодеяния.
Life.ru