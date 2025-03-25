При эвакуации в Суджанском районе нашли девять тел мирных жителей
Имам Салимсултанов: Под Суджей при эвакуации нашли тела девяти мирных жителей
В ходе эвакуации гражданских лиц из ранее оккупированного Суджанского района Курской области были обнаружены девять тел мирных жителей. Об этом сообщил курский имам и волонтёр Иса Салимсултанов в социальных сетях.
Он рассказал, что вчера удалось вывезти троих людей, однако в процессе работы по указанным адресам были найдены тела девяти погибших. В частности, в селе Махновка, расположенном в Суджанском районе, были обнаружены тела пяти мирных жителей — четырёх мужчин и одной женщины. Имена погибших пока остаются неизвестными.
Салимсултанов отметил, что опознать людей крайне сложно.
Ранее сообщалось, что ВСУ подложили для российских военных смертоносные натовские «сюрпризы» под Суджей. Тем временем российские следователи опрашивают жителей освобождённой Суджи Курской области, которые пережили зверства военных ВСУ во время вражеской оккупации. Люди сообщают о мародёрстве ВСУ, поджогах домов и расстрелах горожан.
Telegram / Александр Хинштейн