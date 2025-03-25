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25 марта, 06:42

При эвакуации в Суджанском районе нашли девять тел мирных жителей

Имам Салимсултанов: Под Суджей при эвакуации нашли тела девяти мирных жителей

В ходе эвакуации гражданских лиц из ранее оккупированного Суджанского района Курской области были обнаружены девять тел мирных жителей. Об этом сообщил курский имам и волонтёр Иса Салимсултанов в социальных сетях.

Он рассказал, что вчера удалось вывезти троих людей, однако в процессе работы по указанным адресам были найдены тела девяти погибших. В частности, в селе Махновка, расположенном в Суджанском районе, были обнаружены тела пяти мирных жителей — четырёх мужчин и одной женщины. Имена погибших пока остаются неизвестными.

Салимсултанов отметил, что опознать людей крайне сложно.

Убитую бойцами ВСУ семью из Суджи хоронили в коробках из-под игрушек в огороде
Убитую бойцами ВСУ семью из Суджи хоронили в коробках из-под игрушек в огороде

Ранее сообщалось, что ВСУ подложили для российских военных смертоносные натовские «‎сюрпризы» под Суджей. Тем временем российские следователи опрашивают жителей освобождённой Суджи Курской области, которые пережили зверства военных ВСУ во время вражеской оккупации. Люди сообщают о мародёрстве ВСУ, поджогах домов и расстрелах горожан.

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Telegram / Александр Хинштейн

Оксана Попова
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