При эвакуации в Суджанском районе нашли девять тел мирных жителей

В ходе эвакуации гражданских лиц из ранее оккупированного Суджанского района Курской области были обнаружены девять тел мирных жителей. Об этом сообщил курский имам и волонтёр Иса Салимсултанов в социальных сетях.

Он рассказал, что вчера удалось вывезти троих людей, однако в процессе работы по указанным адресам были найдены тела девяти погибших. В частности, в селе Махновка, расположенном в Суджанском районе, были обнаружены тела пяти мирных жителей — четырёх мужчин и одной женщины. Имена погибших пока остаются неизвестными.