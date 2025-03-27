Новости СВО. Освобождены Малые Щербаки, ВС РФ штурмуют Разлив, у Зеленского больше нет денег на ВСУ, 27 марта Армия России выжигает боевиков «Солнцепёком» на Южно-Донецком направлении, ВСУ бьют на границе с Белгородской областью, Украина призналась, что от ЕС ждёт не миротворцев, а денег и армию — дайджест Life.ru. 26 марта, 21:07 Работа артиллерийских расчётов группировки «Восток» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские пограничники разгромили украинских военных в Поповке. В Донбассе ВС РФ начали штурм Разлива. За год потери украинских военных достигли 450 тысяч, следует из данных о численности ВСУ от Зеленского.

Донецкая Народная Республика, 27 марта

ВС РФ развивают наступление за Константинополем. Теперь солдаты ВСУ в этом районе находятся в положении своих коллег из Курахова — их также окружают с юга и севера. Противник признаёт атаку наших сил на посёлок Разлив.

Занятие этого населённого пункта позволит полностью перекрыть снабжение украинских войск вблизи Константинополя. Из Разлива открывается прекрасный вид на единственную дорогу, по которой украинцы могут осуществлять снабжение.

Расчёт орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Херсонской области. Видео © Telegram / Минобороны России

На Покровском направлении ВСУ концентрируют свои силы для дальнейшего контрнаступления. Противником проводится разведка боем.

На Торецком направлении идут бои за Пантелеймоновку.

Под Часовым Яром идут городские бои, но акцент сменяется на фланги. Там ВС РФ стремятся зайти в тыл обороняющимся боевикам и отрезать их пути снабжения.

Белгородская область, 27 марта

Противник продолжает атаки на границе с Белгородской областью. ВСУ попытались штурмовать российские позиции в районе Поповки. При прорыве через «зубы дракона» противником было потеряно как минимум три единицы техники и несколько боевиков. Некоторые солдаты ВСУ попали в плен. Бой у Поповки описывает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны»:

— Украинским сэсэошникам удалось окружить опорник российских пограничников и начать его штурм, забрасывая гранатами. В ходе многочасового боя помощь нашим оказывали операторы ударных дронов и артиллеристы, — описывает бой канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

В итоге наши парни отстояли позиции, после боя их эвакуировали в тыл на восстановление.

Расчёты ТОС «Солнцепёк» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Отступая из приграничья, противник прибегает к тактике массового террористического минирования. На дорогах разбрасываются как противопехотные, так и противотранспортные мины. Ведётся и дистанционное минирование с помощью БПЛА.

В результате подрыва одной из таких мин погибла военкор Анна Прокофьева. Вместе с оператором Дмитрием Волковым они выполняли редакционное задание. Оператор получил тяжёлые ранения. За последние дни это уже второй случай убийства российских журналистов.

Украина ждёт европейских военных

Накануне очередного «экстренного» саммита ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский встретились в Париже. На саммите опять будут поднимать тему отправки так называемых миротворцев на Украину. Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью агентству AFP уже заявил, что Киев надеется на прибытие из Европы не миротворческих, а боевых частей.

— Нам не нужна миссия по обеспечению мира. Каждый солдат должен быть готов к участию в реальных боевых действиях, — заявил Жовква.

Таким образом Украина хочет порешать свои проблемы на фронте. Глава киевского режима Владимир Зеленский дал интервью журналу Time и признался, что у Украины нет денег на финансирование армии. По его словам, их должны выделять страны Запада, прежде всего Европа.

— Войскам нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, её нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале — Европа и Америка, — жаловался Зеленский.

По словам главы киевского режима, сейчас в ВСУ состоит 800 тысяч человек. В январе 2024-го Зеленский сообщал этому же журналу, что в его армии 880 тысяч человек. По подсчётам военного эксперта Юрия Подоляки, за год было мобилизовано 350–400 тысяч украинцев.

— С марта 2024-го и по сей день на Украине шла тотальная мобилизация, во время которой в среднем в месяц под ружьё ставилось более 30 тысяч человек (только в самом конце уже данные упали ниже этой цифры). Таким образом, за истекший год под ружьё было поставлено под 350–400 тысяч человек, — сообщает Юрий Подоляка.

Несмотря на подобную мобилизацию, ВСУ всё равно просели в численности. Итого Киев за год потерял примерно 450 тысяч военных.

Авторы Кирилл Золотарев