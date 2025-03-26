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Новости СВО. Освобождено Мирное, ВСУ отогнали от Белгородской области, итоги переговоров в Саудовской Аравии, 26 марта

Армия России успешно наступает в ДНР и отбивает атаки под Белгородом, перемирие на Чёрном море и отмена ударов по энергетике — дайджест Life.ru.

25 марта, 21:07
Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Донецкая Народная Республика, 26 марта

Штурмовики Южной группировки войск заняли два опорных пункта противника. Видео © Telegram / Минобороны России

В Донецкой Народной Республике освобождено село Мирное. Это Северское направление. Вероятно, следующей целью будет выход на дорогу, соединяющую Красный Лиман и Торское. Такой манёвр позволит обрезать обеспечение группировки ВСУ, держащей участок вблизи Северска.

Украинские источники признали, что ВСУ отступают в Торецке.

— В Торецке такая же ситуация: противник хочет обойти город с фланга, потому что в городских боях он не может взять город уже долгое время. Некоторые позиции мы вынуждены были оставить, так как они разрушены, пояснил командир беспилотных систем 28-й бригады ВСУ Сергей Ярый.

Белгородская область, 26 марта

Расчёты гаубиц «Мста-Б» тульских десантников уничтожили обратившихся в бегство боевиков ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Стали известны подробности боя за село Поповка в Краснояружском районе. Здесь наши пограничники не дали прорваться украинским боевикам на территорию Белгородской области. По данным телеграм-канала SHOT, 25 пограничников из Приморского края смогли отбить атаку 150 вэсэушников. Они вызывали огонь на себя и вели стрелковый бой.

Помогли пограничникам бойцы 128-й бригады ВС РФ. Они смогли разобрать завалившийся опорный пункт и эвакуировать бойцов. Постоянно шли обстрелы из танка и сбросы с «Бабы-яги». Позиция не была сдана.

Хочется верить, что в этот раз командование по достоинству оценит подвиг пограничников и все участники героической обороны опорного пункта в населённом пункте Поповка получат государственные награды, пишет канал «Старший пограннаряда».

Курская область, 26 марта

Расчёты FPV-дронов центра «Рубикон» поразили живую силу, бронированную технику и беспилотные летательные аппараты ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Президент России Владимир Путин заверил, что всё разрушенное в Курской области будет восстановлено. ВСУ разрушают, уже отступая, хотя смысла в этом никакого нет.

За последние сутки противник потерял около 260 боевиков, а общее число потерь приближается к 70 тысячам. Российским войскам удалось занять МАПП Суджа. Бойцы здесь закрепляются, но нет гарантии, что они не двинутся в Сумскую область. Севернее пункта пропуска штурмовики заканчивают бои за Басовку. Таким образом, наступление на Юнаковку может идти сразу по двум дорогам.

Итоги переговоров в Эр-Рияде

Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров представителей России и США. Первый пункт касается Чёрного моря.

В соответствии с договорённостью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающей обеспечение в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путём досмотра таких судов, говорится в тексте. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что его страна также принимает условия по Чёрному морю.

Российские удобрения и сельскохозяйственная продукция будут продвигаться на мировые рынки. Некоторые банки будут переподключены к системе SWIFT. Кроме того, будут разработаны меры по запрету ударов по энергетическим объектам России и Украины. Если одна из сторон нарушит этот пункт, то возможен выход из договорённости. В Кремле пояснили, что под удары не должны попадать нефтеперерабатывающие предприятия, дамбы гидроэлектростанций, АЭС, нефте- и газопроводы и хранилища, а также инфраструктура, вырабатывающая и передающая электричество. Прекращение ударов начало действовать 18 марта и рассчитано на 30 суток.

Несбыточная мечта Зеленского

Картины в кабинете Владимира Зеленского наделали немало шума. Многие обратили внимание на изображение с горящим Московским Кремлём, хотя были и другие полотна.

Это не музейные экспонаты. На местном базаре за подобные полотна вряд ли удастся выручить больше пары сотен долларов. Но для президента Украины они важны из-за скрытого в них смысла. На том, что висит над его кроватью, изображён тонущий в Чёрном море российский военный корабль. На другом — украинские войска, недавно сражавшиеся на российской территории. На третьем, любимом, полотне Зеленского, изображён горящий Кремль, — пишет Time.

Как бы главарь киевского режима ни любил эту картину, но горящий Кремль ему не удастся увидеть. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что у Зеленского проблемы с головой. Возможно, бывшему актёру нужно вернуться в реальность. В Чёрном море скоро может наступить мир, ВСУ изгоняются с российских территорий, а Кремль не горит.

Новости СВО. Армия России наступает под Торецком, ВСУ бегут из Крымского, Зеленский готов на капитуляцию, 25 марта
Новости СВО. Армия России наступает под Торецком, ВСУ бегут из Крымского, Зеленский готов на капитуляцию, 25 марта
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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