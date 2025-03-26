Новости СВО. Освобождено Мирное, ВСУ отогнали от Белгородской области, итоги переговоров в Саудовской Аравии, 26 марта Армия России успешно наступает в ДНР и отбивает атаки под Белгородом, перемирие на Чёрном море и отмена ударов по энергетике — дайджест Life.ru. 25 марта, 21:07 Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Донецкая Народная Республика, 26 марта

Штурмовики Южной группировки войск заняли два опорных пункта противника. Видео © Telegram / Минобороны России

В Донецкой Народной Республике освобождено село Мирное. Это Северское направление. Вероятно, следующей целью будет выход на дорогу, соединяющую Красный Лиман и Торское. Такой манёвр позволит обрезать обеспечение группировки ВСУ, держащей участок вблизи Северска.

Украинские источники признали, что ВСУ отступают в Торецке.

— В Торецке такая же ситуация: противник хочет обойти город с фланга, потому что в городских боях он не может взять город уже долгое время. Некоторые позиции мы вынуждены были оставить, так как они разрушены, — пояснил командир беспилотных систем 28-й бригады ВСУ Сергей Ярый.

Белгородская область, 26 марта

Расчёты гаубиц «Мста-Б» тульских десантников уничтожили обратившихся в бегство боевиков ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Стали известны подробности боя за село Поповка в Краснояружском районе. Здесь наши пограничники не дали прорваться украинским боевикам на территорию Белгородской области. По данным телеграм-канала SHOT, 25 пограничников из Приморского края смогли отбить атаку 150 вэсэушников. Они вызывали огонь на себя и вели стрелковый бой.

Помогли пограничникам бойцы 128-й бригады ВС РФ. Они смогли разобрать завалившийся опорный пункт и эвакуировать бойцов. Постоянно шли обстрелы из танка и сбросы с «Бабы-яги». Позиция не была сдана.

— Хочется верить, что в этот раз командование по достоинству оценит подвиг пограничников и все участники героической обороны опорного пункта в населённом пункте Поповка получат государственные награды, — пишет канал «Старший пограннаряда».

Курская область, 26 марта

Расчёты FPV-дронов центра «Рубикон» поразили живую силу, бронированную технику и беспилотные летательные аппараты ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Президент России Владимир Путин заверил, что всё разрушенное в Курской области будет восстановлено. ВСУ разрушают, уже отступая, хотя смысла в этом никакого нет.

За последние сутки противник потерял около 260 боевиков, а общее число потерь приближается к 70 тысячам. Российским войскам удалось занять МАПП Суджа. Бойцы здесь закрепляются, но нет гарантии, что они не двинутся в Сумскую область. Севернее пункта пропуска штурмовики заканчивают бои за Басовку. Таким образом, наступление на Юнаковку может идти сразу по двум дорогам.

Итоги переговоров в Эр-Рияде

Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров представителей России и США. Первый пункт касается Чёрного моря.

— В соответствии с договорённостью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающей обеспечение в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путём досмотра таких судов, — говорится в тексте. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что его страна также принимает условия по Чёрному морю.

Российские удобрения и сельскохозяйственная продукция будут продвигаться на мировые рынки. Некоторые банки будут переподключены к системе SWIFT. Кроме того, будут разработаны меры по запрету ударов по энергетическим объектам России и Украины. Если одна из сторон нарушит этот пункт, то возможен выход из договорённости. В Кремле пояснили, что под удары не должны попадать нефтеперерабатывающие предприятия, дамбы гидроэлектростанций, АЭС, нефте- и газопроводы и хранилища, а также инфраструктура, вырабатывающая и передающая электричество. Прекращение ударов начало действовать 18 марта и рассчитано на 30 суток.

Несбыточная мечта Зеленского

Картины в кабинете Владимира Зеленского наделали немало шума. Многие обратили внимание на изображение с горящим Московским Кремлём, хотя были и другие полотна.

— Это не музейные экспонаты. На местном базаре за подобные полотна вряд ли удастся выручить больше пары сотен долларов. Но для президента Украины они важны из-за скрытого в них смысла. На том, что висит над его кроватью, изображён тонущий в Чёрном море российский военный корабль. На другом — украинские войска, недавно сражавшиеся на российской территории. На третьем, любимом, полотне Зеленского, изображён горящий Кремль, — пишет Time.

Как бы главарь киевского режима ни любил эту картину, но горящий Кремль ему не удастся увидеть. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что у Зеленского проблемы с головой. Возможно, бывшему актёру нужно вернуться в реальность. В Чёрном море скоро может наступить мир, ВСУ изгоняются с российских территорий, а Кремль не горит.

Авторы Даниил Черных