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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
25 марта, 12:26

Армия России освободила Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области

Российские военные освободили населённые пункты Мирное в Донецкой Народной Республике и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Освобождён населённый пункт Мирное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также российские военные освободили село Малые Щербаки близ города Васильевка в Запорожье. Противника из населённого пункта выбила группировка «Днепр».

В освобождённой Гончаровке не осталось мирных жителей
В освобождённой Гончаровке не осталось мирных жителей

За прошлую неделю российские военные освободили три населённых пункта в Курской и Запорожской областях. Это Заолешенка и Рубанщина, а также Степовое. Позже был освобождён населённый пункт Срибное близ Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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