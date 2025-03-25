Армия России освободила Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области
Российские военные освободили населённые пункты Мирное в Донецкой Народной Республике и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Освобождён населённый пункт Мирное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Также российские военные освободили село Малые Щербаки близ города Васильевка в Запорожье. Противника из населённого пункта выбила группировка «Днепр».
За прошлую неделю российские военные освободили три населённых пункта в Курской и Запорожской областях. Это Заолешенка и Рубанщина, а также Степовое. Позже был освобождён населённый пункт Срибное близ Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР.
ТАСС / Алексей Коновалов