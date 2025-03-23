Российская армия освободила ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике – село Срибное в Покровском районе. Об успехах «Центра» доложили в Минобороны РФ.

А за последнюю неделю российские военные освободили три населённых пункта в Курской и Запорожской областях. Это сёла Заолешенка и Рубанщина Суджанского района в Курщине, а также запорожское Степовое.