Армия России ускорила наступление и освободила ещё одно село в ДНР
Армия России освободила Срибное в ДНР
Российская армия освободила ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике – село Срибное в Покровском районе. Об успехах «Центра» доложили в Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Срибное ДНР», — отчитались в российском военном ведомстве.
А за последнюю неделю российские военные освободили три населённых пункта в Курской и Запорожской областях. Это сёла Заолешенка и Рубанщина Суджанского района в Курщине, а также запорожское Степовое.
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