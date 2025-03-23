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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 09:08

Армия России ускорила наступление и освободила ещё одно село в ДНР

Армия России освободила Срибное в ДНР

Российская армия освободила ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике – село Срибное в Покровском районе. Об успехах «Центра» доложили в Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Срибное ДНР», — отчитались в российском военном ведомстве.

А за последнюю неделю российские военные освободили три населённых пункта в Курской и Запорожской областях. Это сёла Заолешенка и Рубанщина Суджанского района в Курщине, а также запорожское Степовое.

В освобождённой Гончаровке не осталось мирных жителей
В освобождённой Гончаровке не осталось мирных жителей
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Андрей Бражников
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