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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
22 марта, 09:07

В освобождённой Гончаровке не осталось мирных жителей

По всей освобождённой Гончаровке в Суджанском районе Курской области брошена боевая техника ВСУ, а на улицах много тел украинских солдат, при этом мирного населения практически нет. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» после поездки в населённый пункт.

«Мы, когда зашли, мирные были, мирных начали эвакуировать буквально на следующий день… Последних (желающих – ред.) вчера эвакуировали. Женщина и муж-инвалид, последних вчера эвакуировали», — поделился боец добровольческого корпуса.

Как уточнил журналист, в населённом пункте почти все здания имеют разрушения, полученные в результате обстрелов со стороны ВСУ.

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Ранее сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области после того, как российские военные освободили слободу Гончаровка в Суджанском районе. Населённый пункт стал полностью свободным от ВСУ 14 марта.

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ТАСС / Егор Алеев

Татьяна Миссуми
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