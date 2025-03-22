По всей освобождённой Гончаровке в Суджанском районе Курской области брошена боевая техника ВСУ, а на улицах много тел украинских солдат, при этом мирного населения практически нет. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» после поездки в населённый пункт.

«Мы, когда зашли, мирные были, мирных начали эвакуировать буквально на следующий день… Последних (желающих – ред.) вчера эвакуировали. Женщина и муж-инвалид, последних вчера эвакуировали», — поделился боец добровольческого корпуса.

Как уточнил журналист, в населённом пункте почти все здания имеют разрушения, полученные в результате обстрелов со стороны ВСУ.