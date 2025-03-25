Новости СВО. Армия России наступает под Торецком, ВСУ бегут из Крымского, Зеленский готов на капитуляцию, 25 марта ВС РФ дошли до погранперехода Суджа и уничтожают ВСУ на Шахтёрском направлении, соседи Украины оценили потери ВСУ, в окружении Зеленского говорят, что он готов на предложения США, но хочет гарантии личной безопасности, — дайджест в материале Life.ru 24 марта, 21:07 Боевые действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Потеряв Суджу, ВСУ отступают дальше, в Сумскую область. На стыке Белгородской и Курской областей украинцы пытались ударить, но были разбиты. Украинские журналисты пишут о бегстве ВСУ из Крымского на Торецком направлении. В США заявили, что президент страны может предложить РФ что-то даже без соглашения по Украине.

Донецкая Народная Республика, 25 марта

Донецкий театр до известной степени стабилизировался после переброски элитных украинских подразделений из Курской области в Донбасс. В Часовом Яре бои идут в микрорайоне Шевченко и на направлении Ступочек. Сюда украинцы перебросили как минимум два элитных подразделения БПЛА. Про Торецк в украинском штабе немного забыли. Помимо фактического окружения ВСУ в городе теперь у украинцев есть новая проблема — потеря Крымского.

— Крымское не просто утрачено — враг уже продвинулся до прудов и сумел закрепиться. От шахты «Центральная» враг пытается продвигаться на юг и к остаткам Забалки. Короче говоря, готовимся к полной утрате Торецка, — пишут украинские журналисты.

На Покровском направлении ВС РФ заняли ряд позиций ВСУ у Удачного и выровняли фронт. Украинцы активно пытаются контратаковать — именно этот участок стал ключевым для Киева после бегства из Суджи.

Артиллерийские расчёты Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж ВСУ в районе населённого пункта Григоровка ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Белгородская область, 25 марта

На стыке Белгородской и Курской областей боевики пытаются отвлечь внимание от своих отступающих сил под Суджей.

— Противник пехотными группами пытается обойти н.п. Демидовку севернее, ближе к селу Поповка. Враг завязал стрелковый бой с пограничным опорным пунктом. Пограничники не дают противнику обойти наши подразделения с фланга и расширить плацдарм, — сообщают пограничники с места событий.

Для отражения попыток ВСУ в район прибыла легендарная 155-я бригада морской пехоты.

— Вездесущие морпехи 155-й бригады уже на Белгородчине. И практически с марша приступили к уничтожению техники, которая рвётся на нашу территорию. Резервы переброшены, работают на результат, — пишет военкор Коц.

Расчёты FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Север» уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в белгородском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 25 марта

В Курской области Российская армия продолжает победоносное шествие к границе. Ключевым направлением удара стал пункт пропуска Суджа. Объяснить подобный выбор несложно — через это место проходит вся логистика ВСУ.

«Информация о штурме пункта пропуска Суджа на границе указывает на лишение противника основного канала снабжения своей группировки в Курской области. Теперь только лесами, полями и тропами, — пишет об этом телеграм-канал «Два майора».

В приграничной Гоголевке ВСУ прикрываются храмом от ударов ВС РФ. В лесах в районе Гуева украинские подразделения передвигаются мелкими группами, укрываясь от наших БПЛА. Со стороны противника фиксируется применение химического оружия. При этом классическое тяжёлое вооружение применяется не так часто — множество стволов артиллерии переброшено на другие участки фронта.

Российский военный в зоне проведения СВО с FPV-дроном. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Переговоры России и США, 25 марта

В Саудовской Аравии прошли консультации между представителями российской и американской стороны. Они были обстоятельными — встреча длилась весь день. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече со студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова лишь сообщила, что делегации работают сразу по нескольким направлениям, но от консультаций России и США в Эр-Рияде не стоит ждать больших прорывов. К тому же работа идёт не только по украинскому треку, но и по другим вопросам. Президент России Владимир Путин приветствовал проходящие в Эр-Рияде консультации во время телефонного разговора с президентом ОАЭ.

Дональд Трамп в свою очередь сказал, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждаются территориальные вопросы, возможные линии разграничения на Украине и контроль США над АЭС. По данным агентства Reuters, США договорились с Украиной по редкоземельным металлам, скоро соглашение будет подписано.

Американское издание New York Times пишет, что у Кремля и Белого дома есть множество тем для переговоров помимо Украины. Российский и американский президенты работают над «двухсторонней повесткой дня», не связанной с Украиной. Очевидно, что Киев, как несамостоятельный субъект, не так заботит Вашингтон, как судьба некоторых договорённостей с Россией.

Например, руководство США активно старается получить для своей промышленности как можно больше редкоземельных металлов, а Россия обладает их серьёзными запасами. Как резюмировал российский политик Вячеслав Никонов, «Украина идёт своим чередом».

Зеленский готов принять предложения США

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов принять предложение президента США Дональда Трампа о капитуляции страны.

— Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления. Они собираются принять условия капитуляции от Трампа. Речь идёт об отказе от территории, речь идёт об отказе от вступления в НАТО, речь идёт о разоружении армии, — сказал Рева.

По словам экс-министра, Украина может провести демилитаризацию страны, а взамен хочет гарантии безопасности Владимиру Зеленскому и его приближённым.

В Польше оценили потери ВСУ

О реальных потерях в ВСУ пишет польское издание Myśl Polska. Цифры безвозвратных потерь украинской армии приводят западные аналитики:

— Результаты пугают: за три года боевых действий они составляют более миллиона военных. Эти цифры безвозвратных потерь ВСУ как минимум на порядок превышают лживую статистику киевской власти, — сообщает издание. При этом поляки заявляют, что в сокрытии потерь Зеленским «нет ничего необычного». Свои цифры потерь они подтверждают и словами Дональда Трампа.

Авторы Кирилл Золотарев