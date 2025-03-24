Сводки СВО. Освобождено Срибное, ряды ВСУ потрепали в Курской области, новые переговоры в Эр-Рияде, 24 марта Армия России взяла ещё одно село в ДНР, ВКС РФ разносят бомбами ФАБ-500 объекты ВСУ под Херсоном, в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США, стала известна возможная дата перемирия — дайджест Life.ru. 23 марта, 21:07 Нанесение ударов по объектам ВСУ на Херсонском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 24 марта

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило освобождение Срибного. Военный корреспондент Александр Коц напомнил, что в этом селе жило больше 550 человек. От него всего девять километров до границ с Днепропетровской областью.

— Чтобы выйти на «ленточку» на этом участке, подразделениям «Центра» осталось взять Преображенку, Богдановку, Троицкое и Орехово. Это позволит выровнять фронт на Южно-Донецком и Центрально-Донецком направлениях по административной границе ДНР, — считает военкор.

В районе Часова Яра наблюдается активность ВСУ. Сюда перебросили дополнительные группы БПЛА. Со стороны Константиновки идёт накопление пехотных подразделений. Но техника и личный состав противника уничтожаются артиллерией. В самом Часовом Яре наши штурмовики ведут успешные наступательные действия в микрорайоне Шевченко.

Военнослужащие группировки войск «Запад» выследили и уничтожили гексакоптер «Баба-яга». Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 24 марта

Количество уничтоженных боевиков в Курской области снижается. За последние сутки ликвидировано 190 человек. Уменьшение можно обосновать тем, что у Украины осталось мало населённых пунктов под контролем. Спецпосланник президента Трампа Стив Уиткофф отметил, что в российском регионе украинские войска продолжают оставаться в окружении.

— Это была бы вполне успешная операция, но её надо было закончить хотя бы месяц назад, — подытожил медик ВСУ в беседе с The Wall Street Journal. По его словам, многие обращаются к его коллегам с травмами ног. Ранее им пришлось пройти до 30 километров пешком.

Местные жители продолжают рассказывать следователям о зверствах ВСУ. При отступлении они целенаправленно расстреливали жителей Курской области. Больше всего убийств произошло в январе, когда вэсэушники поняли, что придётся покинуть территорию России.

Расчёты ударных беспилотников уничтожили боевую технику и артиллерийские орудия ВСУ, спешно эвакуируемые из приграничных районов Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Названа новая цель России в СВО

Итальянское издание L'Antidiplomatico считает, что России необходимо забрать Одессу. И это должно стать стратегической целью для Москвы. Авторы статьи напоминают, что Одесса — это выход к Чёрному морю и Приднестровью. Кроме того, вспоминается трагедия, произошедшая 2 мая 2014 года.

— Одесса стала символом неспособности украинского правительства защитить своих граждан. Её освобождение может стать решающим шагом на пути к искоренению националистического экстремизма на всём постсоветском пространстве, — сказано в L'Antidiplomatico.

Подчёркивается, что отказа от Одессы не должно быть. Если же это произойдёт, то это будет ошибкой. Этот город должен стать целью после того, как произойдёт очищение ВСУ в других регионах, входящих в состав России.

Российские военные в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Новые переговоры в Саудовской Аравии

Вчера вечером министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Эр-Рияде прошла встреча американской и украинской делегаций. В состав последней входят представители разных видов войск, эксперты по энергетике. Однако, как сообщило РИА «Новости», встреча завершилась буквально через полчаса. Замруководителя офиса Зеленского полковник Павел Палиса отказался прокомментировать агентству ход переговоров. Он лишь сообщил, что украинская делегация не будет встречаться с российской в Эр-Рияде.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Украина представит США на встрече список своих объектов инфраструктуры, на которые она предлагает распространить перемирие.

Сегодня запланирован очередной раунд переговоров между Россией и США. Российская делегация уже находится в Эр-Рияде. Ранее сообщалось, что Россию будут представлять глава международного комитета Совета Федераций Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Когда наступит перемирие

Агентство Bloomberg узнало дату, к которой администрация США хочет достичь перемирия на Украине. По их сведениям, Белый дом хочет, чтобы с 20 апреля огонь прекратился. Этот день выпадает на праздник Воскресения Христова, который в этом году православные и католики будут праздновать в один день. Но в Европе не стремятся к миру.

— Европейские чиновники опасаются, что стремление Трампа к дипломатическому триумфу приведёт к тому, что он пожертвует интересами Украины, согласившись на условия, которые сделают страну уязвимой для будущих атак России. Они утверждают, что Путин тянет время, чтобы добиться от Трампа новых уступок и успехов на поле боя, — говорится в статье.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф успокоил европейцев в эфире Fox News. Он заявил, что Россия не собирается начинать вооружённый конфликт с ЕС. В этом вопросе американский чиновник доверяет российскому президенту и напоминает, что целью по-прежнему является прекращение военных действий.

Авторы Даниил Черных