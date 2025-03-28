«Мы их добьём»: Путин рассказал, чем закончится украинский конфликт

Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России уничтожат украинских боевиков в ходе спецоперации. Своё мнение на этот счёт президент страны озвучил на борту атомного подводного крейсера «Архангельск».

«Я ещё совсем недавно говорил: «Мы их дожмём». Есть основания полагать, что мы их добьём», — подчеркнул глава государства.