Разговор Путина и Трампа
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 марта, 21:35

«Мы их добьём»: Путин рассказал, чем закончится украинский конфликт

Путин: Российская армия добьёт ВСУ

Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России уничтожат украинских боевиков в ходе спецоперации. Своё мнение на этот счёт президент страны озвучил на борту атомного подводного крейсера «Архангельск».

«Я ещё совсем недавно говорил: «Мы их дожмём». Есть основания полагать, что мы их добьём», — подчеркнул глава государства.

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Напомним, что Путин прибыл в Мурманск 27 марта. Перед посещением АПЛ «Архангельск» президент России разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь».

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Life.ru

Антон Голыбин
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