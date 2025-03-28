«Мы их добьём»: Путин рассказал, чем закончится украинский конфликт
Путин: Российская армия добьёт ВСУ
Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России уничтожат украинских боевиков в ходе спецоперации. Своё мнение на этот счёт президент страны озвучил на борту атомного подводного крейсера «Архангельск».
«Я ещё совсем недавно говорил: «Мы их дожмём». Есть основания полагать, что мы их добьём», — подчеркнул глава государства.
Напомним, что Путин прибыл в Мурманск 27 марта. Перед посещением АПЛ «Архангельск» президент России разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь».
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