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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 20:18

Пушилин заявил о продвижении российских войск по всему фронту на Донбассе

Российские войска продолжают продвижение по всему фронту на Донбассе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём телеграм-канале. Он отметил, что темпы наступления могут меняться в зависимости от обстановки, но освобождение территории Донбасса продолжается.

Пушилин подчеркнул, что для руководства ДНР важно контролировать все процессы и при необходимости активно в них включаться. Он также добавил, что каждый метр освобождённой земли имеет большое значение.

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Ранее, 23 марта, Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населённого пункта Срибное в ДНР. Эта операция была успешно проведена благодаря действиям группировки «Центр».

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Артём Гапоненко
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