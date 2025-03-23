Пушилин заявил о продвижении российских войск по всему фронту на Донбассе

Российские войска продолжают продвижение по всему фронту на Донбассе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём телеграм-канале. Он отметил, что темпы наступления могут меняться в зависимости от обстановки, но освобождение территории Донбасса продолжается.

Пушилин подчеркнул, что для руководства ДНР важно контролировать все процессы и при необходимости активно в них включаться. Он также добавил, что каждый метр освобождённой земли имеет большое значение.