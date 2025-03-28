Путин: Россия готова работать с Европой, но не позволит водить себя за нос

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсуждать урегулирование конфликта на Украине с представителями Европы. Однако доверие к западным странам больше не будет безграничным. Об этом он сообщил во время общения с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск».

«Мы и с Европой тоже готовы работать, просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются нас водить за нос», — отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия уже привыкла к подобному поведению Запада, но больше не допустит ошибок, связанных с чрезмерным доверием.