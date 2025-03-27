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27 марта, 20:44

Стало известно, когда пройдёт второй раунд консультаций России и США по Украине

ТАСС: Второй раунд консультаций России и США может состояться в апреле

Второй раунд российско-американских переговоров, посвящённых урегулированию украинского кризиса, может состояться в Эр-Рияде уже в середине апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на близкий к организаторам встречи источник.

«Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля», — отметил собеседник агентства, добавив, что организационные вопросы ещё не обсуждались.

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Напомним, последние переговоры между США и РФ состоялись в Саудовской Аравии 24 марта. В рамках консультаций делегации договорились о возобновлении Черноморской инициативы и определили объекты, на которые распространится мораторий на удары.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammed younos

Тимур Хингеев
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