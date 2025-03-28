В Кремле ответили на вопрос об идее внешнего управления на Украине
Песков: Ещё рано говорить о деталях внешнего управления на Украине
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Ещё слишком рано обсуждать детали внешнего управления на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение Владимира Путина. Представитель Кремля пояснил, что Путин говорил гипотетически.
«Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду. Что касается детализации — никаких деталей, как вы знаете, президент вчера не приводил. Да и, наверное, говорить об этом пока преждевременно», — сказал Песков на брифинге.
Он добавил, что Путин не обсуждал вопрос внешнего управления на Украине во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, во время посещения Заполярья Путин допустил передачу Украины под временное управление для проведения выборов. По словам президента, при указанном сценарии в Незалежной возможны демократические выборы. Лишь после появления в Киеве «дееспособного» правительства Москва сможет заключить с ним легитимные договорённости.