В Кремле ответили на вопрос об идее внешнего управления на Украине

Ещё слишком рано обсуждать детали внешнего управления на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение Владимира Путина. Представитель Кремля пояснил, что Путин говорил гипотетически.

«Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду. Что касается детализации — никаких деталей, как вы знаете, президент вчера не приводил. Да и, наверное, говорить об этом пока преждевременно», — сказал Песков на брифинге.

Он добавил, что Путин не обсуждал вопрос внешнего управления на Украине во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.