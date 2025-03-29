ВСУ напугали G7 разведданными о «многоцелевом» наступлении Армии России по всему фронту

Командование ВСУ и правительственные аналитики Киева ожидают нового наступления Российской армии во всему фронту. Она призвана усилить давление на Украину и укрепить позиции Москвы перед новым раундом мирных переговоров, пишет Associasted Press (AP).

По словам собеседников агентства, Россия готовит «многоцелевое наступление по всей линии фронта». Владимир Зеленский в ходе визита в Париж 27 марта заявил об этом со ссылкой на некие разведданные. Согласно утверждению киевских инсайдеров, Россия якобы готовится к прорыву на северо-востоке — в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Как пишет AP, два дипломата из стран G7 в Киеве согласились с этой оценкой.