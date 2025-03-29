«Бои идут»: Армия России приступает к освобождению Покровска

Российские войска находятся на подступах к Красноармейску (украинское название — Покровск). Сейчас бои ведутся в окрестностях города, сообщил в беседе с РИА «Новости» глава ДНР Денис Пушилин.

«(Бои идут) в окрестностях непосредственно Красноармейска, там уже в направлении (населённого пункта) Котлино», — сказал он.

Украинские солдаты предпринимают попытки контратаковать в этом регионе. Неподалёку от Дзержинска наблюдается похожая ситуация.