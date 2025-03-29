«Бои идут»: Армия России приступает к освобождению Покровска
Пушилин: ВС РФ сражаются с ВСУ на подступах к Красноармейску
Российские войска находятся на подступах к Красноармейску (украинское название — Покровск). Сейчас бои ведутся в окрестностях города, сообщил в беседе с РИА «Новости» глава ДНР Денис Пушилин.
«(Бои идут) в окрестностях непосредственно Красноармейска, там уже в направлении (населённого пункта) Котлино», — сказал он.
Украинские солдаты предпринимают попытки контратаковать в этом регионе. Неподалёку от Дзержинска наблюдается похожая ситуация.
Красноармейск — очень полезный для ВСУ город. Он является одним из ключевых узлов обороны украинской армии в ДНР, а также используется для снабжения войск на северо-западе ДНР, контроль над которым всё ещё удерживает Киев.
ВСУ терять этот населённый пункт, разумеется, не хотят, поэтому стягивают туда всё больше войск. Сперва в расход пошёл элитный украинский специальный батальон «Птицы Мадьяра». Далее Киев прислал туда женскую группу штурмовиков полка «Скала», которая также была разбита. Теперь они гонят под Красноармейск новые подкрепления. ВС РФ предстоит серия нелёгких боёв.
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