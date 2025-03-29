Алаудинов раскрыл, сколько осталось до полного освобождения курских земель

Для установления полного контроля над Курской областью российским войскам необходимо вытеснить Вооружённые силы Украины из трёх последних населённых пунктов на территории региона. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Населённых пунктов в общей сложности три оставалось за противником», — сказал офицер.