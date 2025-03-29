Алаудинов раскрыл, сколько осталось до полного освобождения курских земель
Алаудинов: ВС РФ осталось выбить ВСУ из трёх населённых пунктов Курской области
Фото © Shutterstock / FOTODOM / tong patong
Для установления полного контроля над Курской областью российским войскам необходимо вытеснить Вооружённые силы Украины из трёх последних населённых пунктов на территории региона. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Населённых пунктов в общей сложности три оставалось за противником», — сказал офицер.
Ранее Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины в Курской области за весь период боевых действий в регионе. По данным ведомства, общие потери армии противника в этом регионе превысили 70 тысяч солдат. Накануне в Минобороны России сообщили об освобождении войсками «Север» села Гоголевка в Курской области.