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Регион
29 марта, 08:03

Алаудинов раскрыл, сколько осталось до полного освобождения курских земель

Алаудинов: ВС РФ осталось выбить ВСУ из трёх населённых пунктов Курской области

Фото © Shutterstock / FOTODOM / tong patong

Фото © Shutterstock / FOTODOM / tong patong

Для установления полного контроля над Курской областью российским войскам необходимо вытеснить Вооружённые силы Украины из трёх последних населённых пунктов на территории региона. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Населённых пунктов в общей сложности три оставалось за противником», — сказал офицер.

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Ранее Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины в Курской области за весь период боевых действий в регионе. По данным ведомства, общие потери армии противника в этом регионе превысили 70 тысяч солдат. Накануне в Минобороны России сообщили об освобождении войсками «Север» села Гоголевка в Курской области.

Ольга Сливченко
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