Армия России освободила населённый пункт Гоголевка в Курской области
Российские бойцы в ходе выполнения задач специальной военной операции освободили ещё один населённый пункт, расположенный на территории Курской области. На этот раз под контроль наших парней вернулась Гоголевка, сообщают в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка в Курской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Ранее в ходе продолжающихся операций Вооружённые силы Российской Федерации установили контроль над рядом населённых пунктов. В Донецкой Народной Республике под контроль перешло Мирное, а в Запорожской области – Малые Щербаки, расположенного вблизи города Васильевка. Операцию по вытеснению противника из данного населённого пункта провела группировка «Днепр». Отмечается, что за прошедшую неделю российские войска расширили свой контроль, взяв три поселения в Курской и Запорожской областях, включая Заолешенку, Рубанщину и Степовое. Кроме того, под контроль перешло село Срибное, находящееся недалеко от Красноармейска (Покровска) в ДНР.
Минобороны России