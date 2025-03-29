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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
29 марта, 05:53

Бригады ВСУ вынуждены не подчиниться смертельному приказу и отступить под Курском

Минобороны доложило об активном продвижении ВС РФ к границе Украины под Курском

Российские подразделения стремительно продвигаются к границе с Украиной в Курской области, заставляя ВСУ отступать ещё быстрее. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.

«В ходе боевой работы по вытеснению подразделений ВСУ из приграничных районов Курской области подразделения ВС РФ уверенно продвигаются вперёд к государственной границе России и Украины», — отчитались в военном ведомстве утром 29 марта.

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Ранее военный блогер предупредил, что ВСУ собирают силы для нанесения удара по Белгородской области. Украинское командование перебросило к границе семь бригад, но российские войска сдержали натиск. Кроме того, ВСУ пока не готовы смириться с поражением в Курской области, хотя совсем недавно ВС РФ выбили боевиков из Гоголевки.

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Life.ru / Шедеврум

Андрей Бражников
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