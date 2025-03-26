Группировка войск «Север» за прошедшие сутки нанесла значительный удар по пяти соединениям ВСУ и двум бригадам территориальной обороны, в результате чего противник понес потери до 55 человек. Цель была поражена на Белгородском направлении. Об этом информировало Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что в ходе операции подразделения группировки «Север» успешно атаковали скопления личного состава и техники трех механизированных и штурмовой бригад, а также штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка в Сумской области. В результате этих действий противник потерял до 55 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, один автомобиль и артиллерийское орудие.