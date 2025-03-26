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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 марта, 11:17

Российские войска нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Белгородском приграничье

Группировка войск «Север» за прошедшие сутки нанесла значительный удар по пяти соединениям ВСУ и двум бригадам территориальной обороны, в результате чего противник понес потери до 55 человек. Цель была поражена на Белгородском направлении. Об этом информировало Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что в ходе операции подразделения группировки «Север» успешно атаковали скопления личного состава и техники трех механизированных и штурмовой бригад, а также штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка в Сумской области. В результате этих действий противник потерял до 55 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, один автомобиль и артиллерийское орудие.

ВСУ получили мощный нагоняй от ВС РФ на Белгородчине
ВСУ получили мощный нагоняй от ВС РФ на Белгородчине

Ранее российские войска нанесли удары по цехам с боеприпасами и техникой ВСУ в Кривом Роге, родном городе главаря киевского режима Владимира Зеленского. Было уничтожено около 12 единиц гусеничной техники и ещё 17 единиц колёсных машин.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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