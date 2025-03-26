Российские войска нанесли удары по цехам с боеприпасами и техникой ВСУ в Кривом Роге, родном городе главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«В 23:45 мск прилёт в цех складского хозяйства, забитый различным БК. В 23:55 мск прилетело в пригород Верабове. Взрыв со стороны ж/д станции Прикарьерная, там очень интересный горнотранспортный цех № 1 ЦГОКа, в котором полно военной техники», — сказал подпольщик.

Он добавил, что было уничтожено около 12 единиц гусеничной техники и ещё 17 единиц колёсных машин. Пострадавших развезли по больницам. Среди них заметили иностранных наёмников, говоривших на немецком. Украинским врачам разрешили оказать первую помощь, а проводить операции будут заграничные специалисты.

Криворожский мэр Александр Вилкул ранее заявил, что в городе прогремело не менее 15 взрывов на фоне воздушной тревоги. По словам градоначальника, зафиксированы существенные разрушения.