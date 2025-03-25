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Регион
25 марта, 12:57

Российские военные за сутки поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

Армия России поразила аэродромы, пункты управления БПЛА и склады боеприпасов ВСУ

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) за сутки поразили военные аэродромы, пункты управления беспилотными летательным аппаратами (БПЛА) и склады боеприпасов украинской армии в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск. В результате поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, пункты управления дронов, склады боеприпасов и ремонтно-восстановительная база Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удары также пришлись по скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Раскрыты новые эпизоды срыва «энергетического перемирия» со стороны Украины
Раскрыты новые эпизоды срыва «энергетического перемирия» со стороны Украины

Ранее Минобороны РФ признало главаря киевского режима Владимира Зеленского недоговороспособным из-за ударов по энергетике. Украинские БПЛА за минувшие сутки атаковали как минимум три объекта энергетики — на Кубани, в ЛНР и в Крыму, несмотря на 30-дневное перемирие.

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Life.ru / Шедеврум

Алена Пенчугина
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