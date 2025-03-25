Российские военные за сутки поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) за сутки поразили военные аэродромы, пункты управления беспилотными летательным аппаратами (БПЛА) и склады боеприпасов украинской армии в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск. В результате поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, пункты управления дронов, склады боеприпасов и ремонтно-восстановительная база Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удары также пришлись по скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.