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Регион
25 марта, 12:01

Минобороны РФ признало Зеленского недоговороспособным из-за ударов по энергетике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Продолжая регулярные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, Владимир Зеленский демонстрирует свою недоговороспособность. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России на брифинге во вторник, 25 марта.

В ведомстве раскрыли новые эпизоды «энергетического перемирия» со стороны ВСУ, рассказав, как украинские беспилотники за минувшие сутки атаковали как минимум три таких объекта — на Кубани, в ЛНР и в Крыму.

Раскрыты новые эпизоды срыва «энергетического перемирия» со стороны Украины
Раскрыты новые эпизоды срыва «энергетического перемирия» со стороны Украины

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, что во время разговора с Дональдом Трампом 18 марта Владимир Путин одобрил его инициативу о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру противника. После этого Россия сбила свои же беспилотники, направленные на украинскую энергоинфраструктуру, тем самым продемонстрировав выполнение достигнутых соглашений. Однако в ночь на 19 марта украинские силы атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Это стало не единственным нарушением со стороны Киева, они продолжаются по сей день.

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Марина Фещенко
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