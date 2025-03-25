Минобороны РФ признало Зеленского недоговороспособным из-за ударов по энергетике
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Продолжая регулярные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, Владимир Зеленский демонстрирует свою недоговороспособность. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России на брифинге во вторник, 25 марта.
В ведомстве раскрыли новые эпизоды «энергетического перемирия» со стороны ВСУ, рассказав, как украинские беспилотники за минувшие сутки атаковали как минимум три таких объекта — на Кубани, в ЛНР и в Крыму.
«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Напомним, что во время разговора с Дональдом Трампом 18 марта Владимир Путин одобрил его инициативу о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру противника. После этого Россия сбила свои же беспилотники, направленные на украинскую энергоинфраструктуру, тем самым продемонстрировав выполнение достигнутых соглашений. Однако в ночь на 19 марта украинские силы атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Это стало не единственным нарушением со стороны Киева, они продолжаются по сей день.