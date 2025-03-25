Продолжая регулярные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, Владимир Зеленский демонстрирует свою недоговороспособность. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России на брифинге во вторник, 25 марта.

В ведомстве раскрыли новые эпизоды «энергетического перемирия» со стороны ВСУ, рассказав, как украинские беспилотники за минувшие сутки атаковали как минимум три таких объекта — на Кубани, в ЛНР и в Крыму.