За прошедшие сутки в районе Белгородской области бойцы группы «Север» поразили две механизированные бригады ВСУ, штурмовой полк и бригаду теробороны. Общие потери составили до 50 военных. Об этом доложила пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области», — сказали в ведомстве.

Потери противника составили до 50 военных, две ББМ, два артиллерийских орудия и автомобиль.