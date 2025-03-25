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Регион
25 марта, 12:35

ВСУ получили мощный нагоняй от ВС РФ на Белгородчине

ВС РФ в районе Белгородской области поразили четыре соединения ВСУ

За прошедшие сутки в районе Белгородской области бойцы группы «Север» поразили две механизированные бригады ВСУ, штурмовой полк и бригаду теробороны. Общие потери составили до 50 военных. Об этом доложила пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области», — сказали в ведомстве.

Потери противника составили до 50 военных, две ББМ, два артиллерийских орудия и автомобиль.

Под Курском бойцы ВС РФ спасли восемь дней пролежавшего под завалами солдата ВСУ
Под Курском бойцы ВС РФ спасли восемь дней пролежавшего под завалами солдата ВСУ

Ранее российские войска нанесли удар по бригаде, подчинённой президенту Украины, в Курской области. Бои проходили в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня и Гоголевка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Николай Рюмин
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