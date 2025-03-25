Солдат ВСУ восемь дней пролежал под завалами в Курской области, пока его не спасли российские бойцы. Об этом пишет RT.

Украинский военный прибыл на ротацию в Курскую область в начале марта. Всех его сослуживцев ликвидировали российские удары. В итоге он сам оказался под завалами. Украинец рассказал, что перед отбытием проходил обучение в Великобритании. Там их учили канадские юнцы без опыта.