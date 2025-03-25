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Регион
25 марта, 07:13

Под Курском бойцы ВС РФ спасли восемь дней пролежавшего под завалами солдата ВСУ

Солдат ВСУ восемь дней пролежал под завалами в Курской области, пока его не спасли российские бойцы. Об этом пишет RT.

Украинский военный прибыл на ротацию в Курскую область в начале марта. Всех его сослуживцев ликвидировали российские удары. В итоге он сам оказался под завалами. Украинец рассказал, что перед отбытием проходил обучение в Великобритании. Там их учили канадские юнцы без опыта.

Спасли украинского солдата бойцы 30-го мотострелкового полка Вооружённых сил России.

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Ранее Life.ru рассказывал, как боец подразделения «Ахмат» Юсуф 12 километров нёс на себе раненого украинского военнопленного под шквалом обстрелов. ВСУшник выразил глубокую признательность россиянину за своё спасение.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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