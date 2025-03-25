Под Курском бойцы ВС РФ спасли восемь дней пролежавшего под завалами солдата ВСУ
Солдат ВСУ восемь дней пролежал под завалами в Курской области, пока его не спасли российские бойцы. Об этом пишет RT.
Украинский военный прибыл на ротацию в Курскую область в начале марта. Всех его сослуживцев ликвидировали российские удары. В итоге он сам оказался под завалами. Украинец рассказал, что перед отбытием проходил обучение в Великобритании. Там их учили канадские юнцы без опыта.
Спасли украинского солдата бойцы 30-го мотострелкового полка Вооружённых сил России.
Ранее Life.ru рассказывал, как боец подразделения «Ахмат» Юсуф 12 километров нёс на себе раненого украинского военнопленного под шквалом обстрелов. ВСУшник выразил глубокую признательность россиянину за своё спасение.
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy