Тайный рейд: Российские штурмовики пленили бойцов ВСУ, проникнув к ним в тыл

Штурмовики из группировки войск «Юг» успешно осуществили скрытую операцию в тылу противника, захватив несколько пленных, сообщает RT. Это произошло на Донецком направлении фронта. В результате операции были уничтожены шесть военнослужащих ВСУ, четверо из которых сдались в плен. Один из них погиб от огня своих же товарищей.