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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 16:12

Тайный рейд: Российские штурмовики пленили бойцов ВСУ, проникнув к ним в тыл

RT: Бойцы ВС РФ проникли в тыл ВСУ на Донецком направлении и взяли пленных

Штурмовики из группировки войск «Юг» успешно осуществили скрытую операцию в тылу противника, захватив несколько пленных, сообщает RT. Это произошло на Донецком направлении фронта. В результате операции были уничтожены шесть военнослужащих ВСУ, четверо из которых сдались в плен. Один из них погиб от огня своих же товарищей.

«Вчетвером вышли — все, мы начали их выводить из лесопосадки, из их блиндажа. И по нам начал их миномет работать. Погиб их один. И трое — мы их вывели, довели до блиндажа», — поведал один из российских бойцов.
Армия России сравняла с землёй логова иностранных наёмников и спецназа ВСУ под Киевом
Армия России сравняла с землёй логова иностранных наёмников и спецназа ВСУ под Киевом

Ранее Life.ru сообщал, что военные силы России из группировки «Центр» нанесли урон украинским войскам на Покровском направлении в ДНР. В процессе боевых действий российские силы нанесли удары по различным бригадам ВСУ, включая механизированные, штурмовые и егерские подразделения, а также отряды спецназа и Национальной гвардии Украины.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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