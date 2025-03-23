Тайный рейд: Российские штурмовики пленили бойцов ВСУ, проникнув к ним в тыл
RT: Бойцы ВС РФ проникли в тыл ВСУ на Донецком направлении и взяли пленных
Штурмовики из группировки войск «Юг» успешно осуществили скрытую операцию в тылу противника, захватив несколько пленных, сообщает RT. Это произошло на Донецком направлении фронта. В результате операции были уничтожены шесть военнослужащих ВСУ, четверо из которых сдались в плен. Один из них погиб от огня своих же товарищей.
«Вчетвером вышли — все, мы начали их выводить из лесопосадки, из их блиндажа. И по нам начал их миномет работать. Погиб их один. И трое — мы их вывели, довели до блиндажа», — поведал один из российских бойцов.
Ранее Life.ru сообщал, что военные силы России из группировки «Центр» нанесли урон украинским войскам на Покровском направлении в ДНР. В процессе боевых действий российские силы нанесли удары по различным бригадам ВСУ, включая механизированные, штурмовые и егерские подразделения, а также отряды спецназа и Национальной гвардии Украины.
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