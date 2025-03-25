Президентская бригада ВСУ получила по зубам в курском приграничье

Российские войска нанесли удар по бригаде, подчиненной президенту Украины, в Курской области, сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские Вооруженные силы атаковали механизированную бригаду, три десантно-штурмовые бригады, бригаду морской пехоты и бригаду территориальной обороны украинских вооруженных сил. Бои происходили в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня и Гоголевка.