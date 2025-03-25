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25 марта, 11:02

Президентская бригада ВСУ получила по зубам в курском приграничье

Минобороны: ВС РФ ударили по президентской бригаде ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли удар по бригаде, подчиненной президенту Украины, в Курской области, сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские Вооруженные силы атаковали механизированную бригаду, три десантно-штурмовые бригады, бригаду морской пехоты и бригаду территориальной обороны украинских вооруженных сил. Бои происходили в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня и Гоголевка.

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Российским военнослужащим удалось успешно отразить три контратаки противника.

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«Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается», — говорится в официальном заявлении.

Ранее сообщалось, что собственные мины заперли ВСУ в «котле» в курском приграничье. Все пути отступления в Сумскую область отрезаны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Stasia04

Марина Фещенко
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