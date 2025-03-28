Украинское командование отдало новый убийственный приказ ВСУ – солдатам поручено любой ценой взять новые участки в Курской области и закрепиться хоть где-то в Белгородской области. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в «Северной» группировке ВС РФ.

«ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта (под Курском и Белгородом. — Прим. Life.ru). Киевское командование отдало такое распоряжение ещё перед началом переговоров», — сообщил российский боец.