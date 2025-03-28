Радиоперехват вскрыл приказ ВСУ идти на смерть за русские земли в приграничье
Киев приказал ВСУ захватывать территории в Курской и Белгородской областях
Украинское командование отдало новый убийственный приказ ВСУ – солдатам поручено любой ценой взять новые участки в Курской области и закрепиться хоть где-то в Белгородской области. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в «Северной» группировке ВС РФ.
«ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта (под Курском и Белгородом. — Прим. Life.ru). Киевское командование отдало такое распоряжение ещё перед началом переговоров», — сообщил российский боец.
Это следует из перехваченных радиопереговоров украинских военнослужащих, показаний пленных на допросах и общего поведения противника. При этом, по словам бойца, подразделения ВСУ не слишком преуспели в исполнении приказа захватывать русские земли.
Ранее военный блогер предупредил, что ВСУ собирают силы для нанесения удара по Белгородской области. Украинское командование послало туда семь бригад, но российские войска сдержали натиск. Кроме того, противник не готов смириться с поражением в Курской области, хотя совсем недавно ВС РФ выбили боевиков из Гоголевки.
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