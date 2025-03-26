Военблогер предупредил о подготовке ВСУ к новому удару в белгородском приграничье

ВСУ ведут подготовку для нанесения нового удара в белгородском приграничье. Об этом заявил в телеграм-канале военблогер Юрий Подоляка.

По его информации, ВСУ намерены продолжать свои усилия по установлению контроля над Поповкой. Если украинским войскам удастся добиться успеха, они смогут усилить давление на Демидовку и продвинуться в сторону Гоптаровки, добавил блогер. При этом риск проникновения ВСУ в Гоптаровку снижается благодаря успешным действиям российских солдат, которые смогли занять балку «заячьи ушки», отметил Подоляка.