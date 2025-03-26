Военблогер предупредил о подготовке ВСУ к новому удару в белгородском приграничье
Блогер Подоляка: ВСУ ведут подготовку к новому удару в белгородском приграничье
ВСУ ведут подготовку для нанесения нового удара в белгородском приграничье. Об этом заявил в телеграм-канале военблогер Юрий Подоляка.
По его информации, ВСУ намерены продолжать свои усилия по установлению контроля над Поповкой. Если украинским войскам удастся добиться успеха, они смогут усилить давление на Демидовку и продвинуться в сторону Гоптаровки, добавил блогер. При этом риск проникновения ВСУ в Гоптаровку снижается благодаря успешным действиям российских солдат, которые смогли занять балку «заячьи ушки», отметил Подоляка.
А ранее Life.ru писал, что 23 марта российские войска не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат в Сумскую область. Около семи групп противника по 15 человек находились в непосредственной близости к российской границе и за сутки предприняли четыре контратаки.
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