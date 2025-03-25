ВС РФ отбили превосходящую числом группировку ВСУ в Белгородской области

На государственной границе в Белгородской области 25 военных ВС РФ отбили атаку группировки ССО ВСУ, которая состояла из 150 человек. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, это произошло накануне. ВСУшники после недели неудач под селом Демидовка пытались обойти участок в направлении села Поповка (там несли службу российские пограничники). Первые сражения начались в районе 14:00. Изначально оборону держали десять человек из пограничной службы. Затем к ним пришло подкрепление из 15 бойцов 128-й бригады ВС РФ.

Ближе к вечеру враг начал отступление. Ночью ВСУ обстреливали опорный пункт, затем подвезли танк и начали стрелять из него. Но российские военные выдержали эти атаки. В результате боевые столкновения длились до девяти утра. Силы специальных операций Украины постоянно заходили группами численностью до 45 человек. После поражений их меняло свежее формирование. Российские пограничники получили ранения разной степени тяжести, однако успешно отбили атаки.