Россия и Украина стянули подкрепления к границе Белгородской области
«Два майора»: РФ и Украина стянули подкрепления к границе Белгородской области
Россия и Украина стягивают резервные силы в районе границы Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Два майора».
«Враг ещё имеет серьёзные резервы на направлении, сохраняет намерения продолжить атаки, наши войска также стянули подкрепления. ВСУ не удаётся реализовать свой замысел по прорыву нашей обороны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что границе ведутся ожесточённые бои. ВСУ бьют по мирному населению. Основные атаки приходятся на Ясные Зори, Черемошное и Шебекино.
Как сообщал Life.ru, 23 марта российские военные не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат обратно в Сумскую область. В непосредственной близости от российской границы находились семь групп противника по 15 военных. А до этого бойцы ВС РФ уничтожили диверсантов-террористов на 20 квадроциклах.
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