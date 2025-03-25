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Регион
25 марта, 08:57

Россия и Украина стянули подкрепления к границе Белгородской области

«Два майора»: РФ и Украина стянули подкрепления к границе Белгородской области

Россия и Украина стягивают резервные силы в районе границы Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Два майора».

«Враг ещё имеет серьёзные резервы на направлении, сохраняет намерения продолжить атаки, наши войска также стянули подкрепления. ВСУ не удаётся реализовать свой замысел по прорыву нашей обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что границе ведутся ожесточённые бои. ВСУ бьют по мирному населению. Основные атаки приходятся на Ясные Зори, Черемошное и Шебекино.

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Как сообщал Life.ru, 23 марта российские военные не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат обратно в Сумскую область. В непосредственной близости от российской границы находились семь групп противника по 15 военных. А до этого бойцы ВС РФ уничтожили диверсантов-террористов на 20 квадроциклах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

Николай Рюмин
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