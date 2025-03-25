Россия и Украина стянули подкрепления к границе Белгородской области

Россия и Украина стягивают резервные силы в районе границы Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Два майора».

«Враг ещё имеет серьёзные резервы на направлении, сохраняет намерения продолжить атаки, наши войска также стянули подкрепления. ВСУ не удаётся реализовать свой замысел по прорыву нашей обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что границе ведутся ожесточённые бои. ВСУ бьют по мирному населению. Основные атаки приходятся на Ясные Зори, Черемошное и Шебекино.