Гладков: Ночь в Краснояружском районе прошла напряжённо

Прошедшая ночь в Краснояружском районе Белгородской области оказалось напряжённой, однако обстановка не меняется. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«За прошедшую ночь обстановка в Краснояружском районе существенно не изменилась. Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряжённо, но без изменений — ни в лучшую, ни в худшую сторону», — пояснил Гладков.

Чиновник рассказал, что военные выполняют все боевые задачи, а все ждут новостей об оттеснении противника. Как только ситуация станет безопасной, люди смогут вернуться в дома.

ВСУ активно обстреливают территорию Краснояружского района, поэтому было принято решение ограничить въезд туда. Населённые пункты патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии и отряда «Барс-Белгород».