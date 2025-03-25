Гладков: Ночь в Краснояружском районе прошла напряжённо
Прошедшая ночь в Краснояружском районе Белгородской области оказалось напряжённой, однако обстановка не меняется. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«За прошедшую ночь обстановка в Краснояружском районе существенно не изменилась. Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряжённо, но без изменений — ни в лучшую, ни в худшую сторону», — пояснил Гладков.
Чиновник рассказал, что военные выполняют все боевые задачи, а все ждут новостей об оттеснении противника. Как только ситуация станет безопасной, люди смогут вернуться в дома.
ВСУ активно обстреливают территорию Краснояружского района, поэтому было принято решение ограничить въезд туда. Населённые пункты патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии и отряда «Барс-Белгород».
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по двум мостам в посёлках Графовка и Надежевка в Белгородской области в надежде затруднить перемещение российских войск в этом районе и изолировать свой плацдарм у границы. Предварительно, обстрел вёлся американской высокомобильной реактивной системой залпового огня HIMARS.
ТАСС / Алексей Коновалов