«Пример доблести»: Общественники призвали наградить пограничников, вступивших в бой с ВСУ под Белгородом

«Ветераны России» предложили наградить российских пограничников, которые сумели отстоять опорный пункт и село в Белгородской области во время попытки наступления ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

24 марта бойцы ПУ ФСБ России по Приморскому краю сумели отразить атаку украинских военных, которые попытались проникнуть вглубь территории РФ в районе села Поповка. Несколько часов бойцы брали огонь на себя и держали опорный пункт, несмотря на удары артиллерии и атаки бронетехники, а также ближний стрелковый бой. ВСУшники также пытались закидать гранатами российских пограничников, которые сумели отстоять опорник.

По информации телеграм-канала, письмо с инициативой о награждении представители «Ветеранов России» направили министру обороны Андрею Белоусову. По словам общественников, пограничники в ходе боёв проявили стойкость, мужество и настоящий героизм. Представители движения призвали представить бойцов ПУ ФСБ РФ по Приморскому краю к государственным наградам.

«Их подвиг и мужество, проявленные в бою, достойны признания. Приморские пограничники показали истинный пример доблести и самоотверженности, не позволив врагу прорваться и занять стратегически важный рубеж», — отметил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.