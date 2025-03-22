ВСУ перебросили к Покровску подкрепление после разгрома женского десанта и «Птиц Мадьяра»
Командир РФ Мартьянов: Силы ВСУ перебросили из Курской области под Красноармейск
Украинские войска перебрасывают значительные силы из Курской области на Покровское направление. Об этом сообщил командир расчёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam S350 1-й «Славянской» бригады 51-й армии группировки российских войск «Центр» Андрей Мартьянов в беседе с РИА «Новости».
Военнослужащий подчеркнул, что противник оказывает активное сопротивление на Красноармейском (Покровском) направлении. Туда перебросили «боеспособные на данном этапе» подразделения.
По словам Мартьянова, войска противника «ещё сильны» на этом участке фронта. Также командир отметил, что Армия России не наблюдала ранее бегства ВСУ под Красноармейском.
Положение у ВСУ в районе Красноармейска сейчас незавидное. Ранее стало известно, что российские войска ликвидировали группу женщин-штурмовиков 425-го отдельного полка ВСУ «Скала» в окрестностях города. До этого у Покровска были разбиты расчёты элитного специального батальона Вооружённых сил Украины «Птицы Мадьяра».
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