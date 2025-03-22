Украинские войска перебрасывают значительные силы из Курской области на Покровское направление. Об этом сообщил командир расчёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam S350 1-й «Славянской» бригады 51-й армии группировки российских войск «Центр» Андрей Мартьянов в беседе с РИА «Новости».

Военнослужащий подчеркнул, что противник оказывает активное сопротивление на Красноармейском (Покровском) направлении. Туда перебросили «боеспособные на данном этапе» подразделения.