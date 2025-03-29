По словам инсайдеров, приказ спустили Франция и Британия. Европейские партнёры требуют от украинского военного командования активизировать наступательные действия в Курской и Белгородской областях России. ВСУ поручено достичь максимальных территориальных результатов к 1 мая этого года, «игнорируя уровень потерь».

Официальных заявлений со стороны Украины или стран Европы по этому поводу не поступало, но эти сведения подтверждают радиоперехват и показания пленных. По данным с фронта, украинское командование отдало убийственный приказ любой ценой взять новые участки в Курской области и закрепиться хоть где-то в Белгородской области.