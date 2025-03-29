Европа поставила Сырскому жёсткий дедлайн по захвату русских земель «любой ценой»
ВД: Франция и Британия потребовали от Сырского до 1 мая захватить территории РФ
Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Фото © Минобороны Украины
Главнокомандующий вооружённых сил Украины Александр Сырский получил от западных лидеров жёсткий приказ захватить российские территории «любой ценой». Об этом узнал проект «Военное дело» от анонимных источников.
По словам инсайдеров, приказ спустили Франция и Британия. Европейские партнёры требуют от украинского военного командования активизировать наступательные действия в Курской и Белгородской областях России. ВСУ поручено достичь максимальных территориальных результатов к 1 мая этого года, «игнорируя уровень потерь».
Официальных заявлений со стороны Украины или стран Европы по этому поводу не поступало, но эти сведения подтверждают радиоперехват и показания пленных. По данным с фронта, украинское командование отдало убийственный приказ любой ценой взять новые участки в Курской области и закрепиться хоть где-то в Белгородской области.