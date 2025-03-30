70 тысяч солдат и 300 танков: В Киеве заявили о мощном плацдарме русских для наступления

Российское командование сосредоточило за Запорожском направлении огромное количество солдат, которые уже «прощупывают» оборону ВСУ на Ореховском участке фронта. Об этом сообщил украинский военный эксперт Константин Машовец в соцсетях.

Он утверждает, что РФ стянула около 70 тысяч солдат на Запорожское направление, а в поддержку им была отправлена уйма бронетехники. По словам Машовца, ВСУ предстоит обороняться, пока на них наступают 300 танков и 700 различных бронированных машин. Всё это на Ореховском участке.

Эксперт считает, что Генштаб ВС РФ задумал провести большую наступательную операцию, а сейчас войска проверяют оборону на прочность, выискивая слабые места. По его словам, российские солдаты планируют выбить ВСУ из Степового, Лобкового, Щербаков и Малых Щербаков. Сейчас наши солдаты проникли вглубь обороны противника на 2 километра, достигнув некоторых тактических успехов. Однако основной целью РФ является Орехов.

«Ближайшими задачами передовых подразделений ВС РФ на этом участке являются продвижение до дороги Каменское – Орехов на участке Степовое – Щербаки, а также захват опорных пунктов ВСУ в районе сёл Степовое и Щербаки», — утверждает Машовец.