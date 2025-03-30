Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 11:56

70 тысяч солдат и 300 танков: В Киеве заявили о мощном плацдарме русских для наступления

Украинский эксперт Машовец сообщил о плацдарме ВС РФ для наступления в Запорожье

Российское командование сосредоточило за Запорожском направлении огромное количество солдат, которые уже «прощупывают» оборону ВСУ на Ореховском участке фронта. Об этом сообщил украинский военный эксперт Константин Машовец в соцсетях.

Он утверждает, что РФ стянула около 70 тысяч солдат на Запорожское направление, а в поддержку им была отправлена уйма бронетехники. По словам Машовца, ВСУ предстоит обороняться, пока на них наступают 300 танков и 700 различных бронированных машин. Всё это на Ореховском участке.

Эксперт считает, что Генштаб ВС РФ задумал провести большую наступательную операцию, а сейчас войска проверяют оборону на прочность, выискивая слабые места. По его словам, российские солдаты планируют выбить ВСУ из Степового, Лобкового, Щербаков и Малых Щербаков. Сейчас наши солдаты проникли вглубь обороны противника на 2 километра, достигнув некоторых тактических успехов. Однако основной целью РФ является Орехов.

«Ближайшими задачами передовых подразделений ВС РФ на этом участке являются продвижение до дороги Каменское – Орехов на участке Степовое – Щербаки, а также захват опорных пунктов ВСУ в районе сёл Степовое и Щербаки», — утверждает Машовец.

Русские ракеты обрушили штабы на головы офицеров СБУ и ГУР Украины, убито 170 военных
Русские ракеты обрушили штабы на головы офицеров СБУ и ГУР Украины, убито 170 военных

Ранее в Минобороны России заявили, что нашей армии удалось установить контроль над населёнными пунктами Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. Рядом со вторым расположен город Васильевка, который может стать следующей целью ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / StockEU

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar