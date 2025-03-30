Русские ракеты обрушили штабы на головы офицеров СБУ и ГУР Украины, убито 170 военных
ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины, погибших 170
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Российская армия ударила ракетами по зданиям подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины. Ликвидировано до 170 сотрудников и иностранных боевиков, доложили в Минобороны России 30 марта.
«В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожены до 170 украинских боевиков и иностранных наёмников», — отчитались в ведомстве в ежедневной сводке без уточнения места атаки.
Всего же за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, склады боеприпасов, предприятия по сборке дронов и места их хранения, а также скопления живой силы и техники врага в 140 районах Украины.
К слову ранее подполье сообщило, что FPV-дроны атаковали здание Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Никополе Днепропетровской области.