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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 марта, 09:39
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Русские ракеты обрушили штабы на головы офицеров СБУ и ГУР Украины, убито 170 военных

ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины, погибших 170

Фото © Telegram / Минобороны РФ

Фото © Telegram / Минобороны РФ

Российская армия ударила ракетами по зданиям подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины. Ликвидировано до 170 сотрудников и иностранных боевиков, доложили в Минобороны России 30 марта.

«В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожены до 170 украинских боевиков и иностранных наёмников», — отчитались в ведомстве в ежедневной сводке без уточнения места атаки.

Всего же за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, склады боеприпасов, предприятия по сборке дронов и места их хранения, а также скопления живой силы и техники врага в 140 районах Украины.

К слову ранее подполье сообщило, что FPV-дроны атаковали здание Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Никополе Днепропетровской области.

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Андрей Бражников
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