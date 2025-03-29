По зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Никополе Днепропетровской области был нанесён удар FPV-дронами. В результате атаки три сотрудника пострадали, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным источника, агенты отслеживали активность в здании, где на третьем этаже находился отдел СБУ, а на первом — Национальная полиция. Особое внимание привлекло время с 09:00 до 11:00, когда количество сотрудников спецслужб достигало максимума. Удар был нанесён в 10:00 по местному времени (11:00 мск).

После атаки на месте происшествия работали две скорые помощи и два расчёта пожарных. В ходе эвакуации пострадавших на носилках вынесли троих человек, но точно установить их состояние не удалось. Известно, что повреждения затронули не только людей, но и высокотехнологичное оборудование.

«В ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам, местам дислокации УСБУ и ГУР МО», — заявил Лебедев.