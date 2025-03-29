Новости СВО. Освобождена Гоголевка в Курской области, ВС РФ укрепились под Купянском, наступление в ДНР, 29 марта Армия России заняла Красное Первое, у ВСУ возникли проблемы под Лиманом, в Латвии решили повторить путь Украины — дайджест Life.ru. 28 марта, 21:07 Артиллерист во время стрельбы 122-мм гаубицы Д-30 в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия передала Украине 909 тел убитых вэсэушников. В ответ наша страна получила останки 43 человек — восемь из них это тела мирных жителей Курской области, оказавшихся на Сумщине в результате эвакуации из-под Суджи. Количество останков говорит об огромных потерях ВСУ на всех направлениях.

Курская область, 29 марта

В Курской области противник потерял за последние сутки еще 320 боевиков. Российским войскам удалось не только проредить вражеские ряды, но и освободить Гоголевку.

— О том, что Киев потерял контроль над этим населённым пунктом, стало ясно ещё вчера — после того как появились кадры нашего присутствия на МАПП Суджа. Собственно, после украинских ударов по ГИС «Суджа» становится ясно, что и Олешня скоро вернётся в родную гавань. А за ней — Гуево и Горналь, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО: Российская армия освободила Гоголевку в Курской области. Фото © Telegram / divgen

В пятницу ВСУ вновь ударили реактивными снарядами HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа», фактически её уничтожив. Удары корректировались с помощью британских и французских спутниковых систем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Минобороны отметили, что за последние сутки, несмотря на договорённости, Киев продолжил атаки на российские энергообъекты. ВСУ применяли различные дроны и РСЗО HIMARS. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что теперь наша страна вправе не соблюдать ранее достигнутые договорённости по остановке обстрелов энергетической инфраструктуры.

Харьковская область, 29 марта

Село Красное Первое освобождено в Харьковской области. Оно располагается на западном берегу реки Оскол. Таким образом, наши войска отсекают группировку ВСУ от границы с Белгородской областью.

— Над уничтожением сил и средств боевиков здесь работают бойцы ГрВ «Запад». Наша артиллерия и малая беспилотная авиация сосредоточены над уничтожением логистики противника, используемой для подпитки украинской группировки, засевшей в Купянске, — рассказал военкор Евгений Поддубный.

Карта СВО: освобождён населённый пункт Красное Первое в Харьковской области. Фото © Telegram / divgen

Донецкая Народная Республика, 29 марта

Украинские источники утверждают, что вблизи Красного Лимана российские войска почти полностью овладели селом Терны. У них вызывает беспокойство положение 60-й и 63-й бригад ВСУ.

Продвигаются наши войска и от Константинополя. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что они находятся вблизи Троицкого и Богдановки.

— Ещё мы пытаемся зацепиться за окраину Алексеевки и толкаем фронт на Богатырь. Ширина полосы наступления очень высокая, что не позволяет командованию ВСУ маневрировать резервами, — дополнил Подоляка.

Латвия угрожает России

Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Латвии и военный эксперт Игорь Раев попытался смоделировать ситуацию, в которой начинаются боевые действия между его страной и Россией.

— Россия немедленно получит ответный удар по всем своим базам снабжения, по всем пунктам сосредоточения войск, по всем командным пунктам. Мы не будем мальчиками для битья, которые ждут, когда прилетит ракета и что-нибудь взорвёт, — смешил всех эксперт Раев.

Он уверен, что в случае полномасштабного военного конфликта в Прибалтику получится подтянуть силы из стран НАТО. Раев уверен, что США не выйдут из Североатлантического альянса и помогут Латвии. Стоит напомнить, что Украина тоже рассчитывала, что американские солдаты придут и спасут.

— Могу вас заверить в том, что никто из них не вовлечён в боевые операции или в поле с украинскими солдатами. Президент ясно дал понять: войска США не будут вести войну на Украине. Они не занимались этим и не будут заниматься, — заявил в 2023 году прежний координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В итоге Вашингтон теперь обворовывает Украину, заключив соглашение по добыче полезных ископаемых. Для реализации договора будет создан специальный фонд, в который и будут собираться деньги на счетах, открытых в США. Проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ.

Авторы Даниил Черных