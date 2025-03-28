Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎909 на 43»

Россия и Украина обменялись телами погибших военных, Киев получил останки 909 убитых солдат. Об этом сообщил координационный штаб Незалежной по обращению с военнопленными.

Там пояснили, что тела передали с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направления, а также моргов на территории России. Штаб выразил благодарность за содействие в обмене международному комитету Красного Креста. В Россию же вернули тела 43 павших героев СВО, пишет «Шторм ZV».