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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 марта, 13:08
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Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎909 на 43»

Грузовики с телами погибших бойцов ВСУ едут на Украину. Фото © Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными

Грузовики с телами погибших бойцов ВСУ едут на Украину. Фото © Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными

Россия и Украина обменялись телами погибших военных, Киев получил останки 909 убитых солдат. Об этом сообщил координационный штаб Незалежной по обращению с военнопленными.

Там пояснили, что тела передали с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направления, а также моргов на территории России. Штаб выразил благодарность за содействие в обмене международному комитету Красного Креста. В Россию же вернули тела 43 павших героев СВО, пишет «Шторм ZV».

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Напомним, 24 марта прошли переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Основное внимание было уделено возможности возобновления Черноморской зерновой инициативы. В Кремле заявили, что не станут обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты. 23 и 25 марта США проводили переговоры с Украиной. Они также прошли в Саудовской Аравии.

Андрей Бражников
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