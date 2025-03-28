Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «909 на 43»
Грузовики с телами погибших бойцов ВСУ едут на Украину. Фото © Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными
Россия и Украина обменялись телами погибших военных, Киев получил останки 909 убитых солдат. Об этом сообщил координационный штаб Незалежной по обращению с военнопленными.
Там пояснили, что тела передали с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направления, а также моргов на территории России. Штаб выразил благодарность за содействие в обмене международному комитету Красного Креста. В Россию же вернули тела 43 павших героев СВО, пишет «Шторм ZV».
Напомним, 24 марта прошли переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Основное внимание было уделено возможности возобновления Черноморской зерновой инициативы. В Кремле заявили, что не станут обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты. 23 и 25 марта США проводили переговоры с Украиной. Они также прошли в Саудовской Аравии.