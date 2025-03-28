Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 10:56

Бойцы «Запада» изгнали ВСУ из села под Купянском

Минобороны РФ сообщило об освобождении Красного Первого в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные в ходе СВО освободили село Красное Первое в Харьковской области. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области», — говорится в сообщении.

Село Красное Первое находится близ Купянска в 1 км от правого берега реки Оскол. Основано в 1925 году.

Всего за неделю ВС РФ освободили пять населённых пунктов. Группировка «Запад», помимо Красного Первого, выбила ВСУ из Мирного в ДНР, группировка «Днепр» взяла Малые Щербаки в Запорожской области, группировка «Центр» изгнала противника из Срибного (ДНР), а «Север» отбил Гоголевку в Курской области.

Армии России осталось 7 км до взятия в клещи Купянска
Армии России осталось 7 км до взятия в клещи Купянска
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar