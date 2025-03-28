Бойцы «Запада» изгнали ВСУ из села под Купянском

Российские военные в ходе СВО освободили село Красное Первое в Харьковской области. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области», — говорится в сообщении.

Село Красное Первое находится близ Купянска в 1 км от правого берега реки Оскол. Основано в 1925 году.