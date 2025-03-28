Бойцы «Запада» изгнали ВСУ из села под Купянском
Минобороны РФ сообщило об освобождении Красного Первого в Харьковской области
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Российские военные в ходе СВО освободили село Красное Первое в Харьковской области. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области», — говорится в сообщении.
Село Красное Первое находится близ Купянска в 1 км от правого берега реки Оскол. Основано в 1925 году.
Всего за неделю ВС РФ освободили пять населённых пунктов. Группировка «Запад», помимо Красного Первого, выбила ВСУ из Мирного в ДНР, группировка «Днепр» взяла Малые Щербаки в Запорожской области, группировка «Центр» изгнала противника из Срибного (ДНР), а «Север» отбил Гоголевку в Курской области.