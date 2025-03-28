Вскрыты данные о причастности Британии и Франции к уничтожению станции «Суджа»
Захарова заявила, что Британия и Франция помогли ВСУ нанести удар по ГИС «Суджа»
ГИС «Суджа» в огне. Обложка © Минобороны России
Есть веские основания полагать, что Франция и Британия помогли Украине нанести удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона», — говорится в заявлении Захаровой.
Она напомнила, что ровно неделю назад ГИС уже подвергалась атаке. Тогда её взорвали отступавшие украинские военные.
Это не единственный акт терроризма Киева против российской энергетической инфраструктуры. Так, 19 украинских дронов попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Кроме того, удары наносились по объектам, в том числе принадлежащим международному «Каспийскому трубопроводному консорциуму», а также на территории Брянской, Курской, Белгородской областей, Крыма и Краснодарского края.
Данный террор Киева, по словам Захаровой, является свидетельством недоговороспособности режима Владимира Зеленского. У Киева нет политической воли к миру, там мыслят категориями войны и готовы пойти на любые провокации, чтобы помешать урегулированию.
Утром 28 марта ВСУ нанесли двойной удар по станции. Минобороны РФ показало видео пожара на объекте. В Госдуме призвали к атакам в тройном масштабе после нападения ВСУ на ГИС «Суджа». СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, в комитете заявили, что станция полностью уничтожена.
ГИС «Суджа» расположена на границе Курской области России и Сумской области Украины и является важной частью инфраструктуры, обеспечивающей транзит природного газа из России в Европу. Она соединяет российские газовые месторождения с украинской сетью и далее с европейскими потребителями. Через эту станцию осуществляется транзит газа в Чехию, Словакию, Венгрию и Австрию, которые зависят от этого маршрута для обеспечения своих энергетических потребностей.
Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин поддержал идею США о прекращении огня на энергетическую инфраструктуру противника на срок в 30 дней. Москва обещания выполнила, а вот Киев откровенно саботировал договор и ударил по нефтебазе в Краснодарском крае. С тех пор провокационные попытки атак на объекты энергетики в РФ происходят регулярно. В Министерстве обороны России полагают, что, продолжая атаки на инфраструктуру, Зеленский обличает свою неспособность договориться о мире.