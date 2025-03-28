Есть веские основания полагать, что Франция и Британия помогли Украине нанести удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона», — говорится в заявлении Захаровой.

Она напомнила, что ровно неделю назад ГИС уже подвергалась атаке. Тогда её взорвали отступавшие украинские военные.

Это не единственный акт терроризма Киева против российской энергетической инфраструктуры. Так, 19 украинских дронов попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Кроме того, удары наносились по объектам, в том числе принадлежащим международному «Каспийскому трубопроводному консорциуму», а также на территории Брянской, Курской, Белгородской областей, Крыма и Краснодарского края.

Данный террор Киева, по словам Захаровой, является свидетельством недоговороспособности режима Владимира Зеленского. У Киева нет политической воли к миру, там мыслят категориями войны и готовы пойти на любые провокации, чтобы помешать урегулированию.