ВСУ нанесли двойной удар по ГИС «Суджа», станция практически уничтожена
Минобороны: ГИС «Суджа» практически уничтожена после двойного удара ВСУ
Пожар на ГИС «Суджа» после двойного удара ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны России
ВСУ утром 28 марта нанесли двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области, объект практически уничтожен. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», — проинформировали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что за последние сутки, несмотря на договорённости, Киев продолжил атаки на российские энергообъекты. ВСУ применяли различные дроны и РСЗО HIMARS.
В ведомстве сообщили, что в течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением беспилотников различных типов, а также РСЗО HIMARS.
Напомним, что в ночь на 21 марта ВСУ нанесли первый удар по газоизмерительной станции «Суджа», что привело к возникновению пожара. В результате удара никто не пострадал. В МО РФ назвали подрыв преднамеренной провокацией со стороны киевского режима, а следователи возбудили дело о теракте. ВСУ наносят удары по энергообъектам вопреки заявлениям Киева, указали ранее в Минобороны.
Как сообщал Life.ru, 18 марта президент РФ Владимир Путин одобрил США инициативу о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру противника. После этого РФ сбила свои же беспилотники, направленные на украинскую энергоинфраструктуру, продемонстрировав выполнение достигнутых соглашений. Однако в ночь на 19 марта украинские силы атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Впоследствии нарушения договорённостей многократно повторялись. В Минобороны заявили, что продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность.