ВСУ нанесли двойной удар по ГИС «Суджа», станция практически уничтожена

ВСУ утром 28 марта нанесли двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области, объект практически уничтожен. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«28 марта около 10:20 киевским режимом нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за последние сутки, несмотря на договорённости, Киев продолжил атаки на российские энергообъекты. ВСУ применяли различные дроны и РСЗО HIMARS.

В ведомстве сообщили, что в течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением беспилотников различных типов, а также РСЗО HIMARS.