Очередной теракт Украины резко снизит объём прокачки российской нефти для потребителей в Европе. Об этом заявил министр иностранны дел России Сергей Лавров.

«Сейчас это невозможно делать, так же как невозможно использовать Каспийский трубопроводный консорциум, который отражает интересы бизнеса Казахстана и Соединённых Штатов, и одна из перекачивающих станций которого, «Кропоткинская», была атакована, и этот ущерб быстро не восстановить», — подчеркнул глава МИД РФ в интервью Первому каналу.