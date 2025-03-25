Лавров предупредил Европу о резком сокращении подачи нефти из-за нового теракта Киева
Лавров: Объём прокачки нефти для ЕС резко упадёт после удара ВСУ по ГИС «Суджа»
Очередной теракт Украины резко снизит объём прокачки российской нефти для потребителей в Европе. Об этом заявил министр иностранны дел России Сергей Лавров.
В ночь на 21 марта ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», которая обеспечивала энергией целый ряд европейских стран.
«Сейчас это невозможно делать, так же как невозможно использовать Каспийский трубопроводный консорциум, который отражает интересы бизнеса Казахстана и Соединённых Штатов, и одна из перекачивающих станций которого, «Кропоткинская», была атакована, и этот ущерб быстро не восстановить», — подчеркнул глава МИД РФ в интервью Первому каналу.
Объём прокачки нефти для Европы резко сократится из-за очередного террористического акта Киева, добавил Лавров.
Напомним, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа». Начался пожар. При этом Киев проигнорировал факт договора о временном прекращении атак на энергообъекты. По словам Владимира Зеленского, соглашение не является действительным. К счастью, в результате удара никто не пострадал. Министерство обороны РФ назвало удар по станции намеренной провокацией киевского режима.
17 февраля семь беспилотников ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Угрозу разлива нефти предотвратили, в результате происшествия никто не пострадал. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что на станции не было российских средств ПВО. В МИД Казахстана отметили, что страна намерена путём дипломатии решить вопрос об ударе дрона. Через нефтепровод КТК проходит более 80% всей идущей на экспорт казахстанской нефти. В настоящее время станция выведена из эксплуатации.
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